В Полевском пропала 76-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Женщина не вернулась домой. Фото: «ЛизаАлерт»

В Полевском пропала 76-летняя женщина. Она нуждается в медицинской помощи. Последний раз Женю Оганян видели 25 апреля. Ее поисками занимаются волонтеры и полиция. Об этом сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русого цвета, - рассказали в поисковом отряде.

Женщина ушла из дома и не вернулась. Она была одета в светло-сиреневую кофту, коричневое платье, черные колготки и черные туфли.

Ранее в Нижнем Тагиле пропал 36-летний мужчина. Анатолия Голдобина ищут почти два месяца. Накануне волонтеры рассказали подробности его исчезновения.

- По словам родственников, приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила на электричке и по пути от вокзала до родственников потерялся. Не местный, город не знает. Ранее не терялся, с близкими конфликтов не было. Телефона при себе нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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