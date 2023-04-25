Для проведения репетиции перекрыли центр города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы. Для этого перекрыли центр города. По улицам нельзя передвигаться ни пешеходам, ни водителям с 20:00 до 4:00. Об этом сообщили в администрации города.

По улицам нельзя передвигаться ни пешеходам, ни водителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Очередная тренировка парада войск, посвященная празднованию 78-й годовщины победы в великой отечественной войне, состоится ночью со вторника на среду, с 25 на 26 апреля 2023 года, - рассказали в мэрии.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение ограничено по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова. Также дороги перекрыты по 8 марта, от Малышева до Бориса Ельцина. Нельзя проехать и по Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина. Перекрыта улица 8 марта, от Малышева до Бориса Ельцина. Ограничения действуют и на улице Урицкого, от Антона Валека до Площади 1905 года. И проезд перекрыт по улице Волгоградской, от Антона Валека до Площади 1905 года. Эти же улицы будут перекрываться ежедневно с 28 по 29 апреля.

Уже с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по улицам Репина, Ленина, Татищева, 8 марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого и Волгоградского. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. Те же улицы будут перекрыты с 5 утра до 12 дня. Будет изменена также и схема движения общественного транспорта.

До 6 мая улицы будут перекрывать ежедневно с 20:00 до 4:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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