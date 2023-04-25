В поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме

В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В первоуральском поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме. Огонь охватил площадь в две тысяч квадратных метров, бороться с ним пришлось в течение нескольких часов.
- В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано, - заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, также ситуацией заинтересовались в прокуратуре.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, соблюдению хозяйствующим субъектом правил пожарной безопасности. Также взято на контроль проведение доследственной проверки, - уточнили в региональном ведомстве.