В поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме

В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первоуральском поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме. Огонь охватил площадь в две тысяч квадратных метров, бороться с ним пришлось в течение нескольких часов.

- В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано, - заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, также ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, соблюдению хозяйствующим субъектом правил пожарной безопасности. Также взято на контроль проведение доследственной проверки, - уточнили в региональном ведомстве.