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НовостиОбщество25 апреля 2023 17:32

В поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме

Открытое горение ликвидировали только поздним вечером 25 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано

В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первоуральском поселке Прогресс спасатели потушили крупный пожар, возникший на местной пилораме. Огонь охватил площадь в две тысяч квадратных метров, бороться с ним пришлось в течение нескольких часов.

- В 21:29 по местному времени открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано, - заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, также ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, соблюдению хозяйствующим субъектом правил пожарной безопасности. Также взято на контроль проведение доследственной проверки, - уточнили в региональном ведомстве.