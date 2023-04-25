Евгений Куйвашев поручил провести оперативное заседание из-за ЧС в поселке Сосьва

25 апреля пожары вспыхнули сразу в нескольких населенных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области губернатор поручил провести оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) из-за природных пожаров в поселке Сосьва.

- 25 апреля пожары вспыхнули сразу в нескольких населенных пунктах. В Сосьве горят жилые дома. В их тушении, в частности, задействован вертолет МИ-8, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме того, Евгений Куйвашев поставил задачу мобилизовать все службы, находящиеся в ведении Минздрава региона на случай необходимости, особое внимание уделить расселению людей. а также в ближайшее время решать вопрос с материальной поддержкой погорельцев.