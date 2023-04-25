Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в столкновении трех автомобилей пострадали двое детей. Авария произошла вечером 25 апреля на улице Газетной. Выяснилось, что 34-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при повороте влетела в Škoda Karoq, которую от удара отбросило на Opel Corsa.

- В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум юным пассажирам автомобиля Opel. 4-месячной девочке, а также ее 4-летней сестре медики диагностировали травмы головы. После осмотра врачи дали рекомендации и отпустили их домой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Девочки перевозились без нарушений, из-за чего избежали более серьезных травм

Также выяснилось, что стаж водителя автомобиля Hyundai составляет 11 лет. В течение этого периода женщина нарушила ПДД только один раз. Полицейским она рассказала, что не заметила автомобиль Škoda, который в этот момент поворачивал направо.