Со стройплощадки в Екатеринбурге украли имущество на 116 тысяч рублей

Мужчине грозит реальный срок за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге со стройплощадки украли имущество. Электроинструменты пропали в конце февраля. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Заявление о краже поступило в отдел полиции №12. Потерпевший рассказал, что с территории стройплощадки на улице Лучистой пропали шуруповерт, перфоратор и сварочный аппарат. Общую сумму ущерба мужчина оценил в 116 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 12 провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в хищении инструментов и задержали, - рассказали в полиции города.

Вором оказался 29-летний уроженец одной из стран СНГ. Ранее мужчина не был судим. Вора доставили в дежурную часть, где он и сознался в содеянном. Все инструменты мужчина продал. Полицейские продолжают расследовать уголовное дело, которое было возбуждено. Мужчине за совершение кражи грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции ищут похищенное имущество. Также они проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям в Екатеринбурге.

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