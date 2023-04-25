Прокуратура Первоуральска заинтересовалась пожаром на пилораме в поселке Прогресс

По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске прокуратура заинтересовалась пожаром, который произошел на пилораме в поселке Прогресс. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в две тысячи квадратных метров.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, соблюдению хозяйствующим субъектом правил пожарной безопасности. Также взято на контроль проведение доследственной проверки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в первый по-настоящему теплый день Средний Урал накрыла волна пожаров. Огонь не щадил ни леса, ни жилые дома, ни производственные площадки. Температура +23 градуса, сильный ветер и огромное количество сухой травы вместе сыграли роковую роль в деле распространения огня.