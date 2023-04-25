Кот был домашним. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Сысерти волонтер снял с сосны домашнего кота. Рядом с животным находились электрические провода. Спасательная операция прошла 24 апреля. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

- Случай был простым, если не считать того, что в непосредственной близости от ствола проходили неизолированные электрические провода. Мы накинули на них для перестраховки свернутый в несколько слоев тент, который обычно служит для того, чтобы поймать кошку, если есть риск ее падения с высоты, - рассказал волонтер.

Ранее, в конце марта, в свердловском поселке Верхнее Дуброво зооволонтер снял кота с сосны. Животное забралось очень высоко.

- Подъезжая, мы критически осматривали встречающиеся сосны. В большинстве это были высоченные тоненькие жерди, раскачивающиеся на ветру. С немалым облегчением потом выяснилось, что кот из всех сосен выбрал самую приличную, куда можно будет спокойно подниматься, - сообщил спасатель.

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