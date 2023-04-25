Задержанными оказали уроженцы одной из республик СНГ 28 и 24 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поймали двух мигрантов, которые делали «закладки» с наркотиком на территории города. Полицейские заметили двух подозрительных парней на Сиреневом бульваре во время дежурства. При виде патрульных те бросили на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Впоследствии эксперты установили, что в свертке находился синтетический наркотик - производное метилэфедрона весом 1,53 грамма. Подозреваемых доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личностей, - уточнили в Telegram-канале «Патрульный участок».

Задержанными оказали уроженцы одной из республик СНГ 28 и 24 лет. При опросе они объяснили, что собирались сбыть «синтетику» с помощью тайников. Возбуждено уголовное дело.