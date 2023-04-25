Волонтеры рассказали подробности исчезновения мужчины, пропавшего в Нижнем Тагиле в марте

Мужчина приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила на электричке. Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле пропал 36-летний мужчина. Анатолия Голдобина ищут с 31 марта. Поисками мужчины занимаются волонтеры поискового отряда. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в «ЛизаАлерт».

- Он пропал еще 31 марта: по словам родственников, приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила на электричке и по пути от вокзала до родственников потерялся. Не местный, город не знает. Ранее не терялся, с близкими конфликтов не было. Телефона при себе нет. Поскольку заявка поступила поздно, нам потребовалось время, чтобы собрать информацию, сейчас мы точно знаем, что в Екатеринбург он приехал, но потом его след теряется. Нужны свидетельства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поискового отряда.

В день пропажи Анатолий был одет в черную кожаную куртку, зеленые штаны, кроссовки, черную шапку. Его рост 170, нормального телосложения, русые волосы и серые глаза.

Если вам известно, где находится мужчина, сообщите об этом волонтеру Натальи по номеру 89043831748 или 88007005452. Также вы можете обратиться в полицию, позвонив 112.

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