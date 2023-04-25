Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после пожаров в Висиме и Сосьве

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора по Свердловской области проверяют качество воздуха после серьезных пожаров в Висиме и Сосьве. В зоне жилой застройки работают работники Нижнетагильского и Серовского филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»

- Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в первый по-настоящему теплый день Средний Урал накрыла волна пожаров. Огонь не щадил ни леса, ни жилые дома, ни производственные площадки. Температура +23 градуса, сильный ветер и огромное количество сухой травы вместе сыграли роковую роль в деле распространения огня.