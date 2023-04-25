На трассе «Нижняя Синячиха – Ирбит» возобновили движение транспорта

Именно там произошло сильное задымление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открыли движение по трассе «Нижняя Синячиха – Ирбит», которая ранее была закрыта из-за природных пожаров. Как оказалось, автоинспекторы ограничивали движение с 31-го по 35-й километры дороги. Именно там произошло сильное задымление.

- По этой причине значительно снижается видимость, проезд по этому участку стал небезопасным. На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС, - отмечали ранее в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что В Карпинске сгорел жилой дом на улице Ленина. По словам читателей «КП-Екатеринбург», изначально огонь охватил сараи во дворе. А потом перебросился на двухэтажное строение. На кадрах с места ЧП видно, как пожарные МЧС пытаются ликвидировать пламя.