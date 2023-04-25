В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток с веснушками

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге пропал 15-летний Александр Султанов, последний раз подростка видели 24 апреля в микрорайоне Уктус. С тех пор он не выходит на связь с близкими.

- Мальчик шел со стороны улицы Олега Кошевого в сторону дома на Щербакова, но так туда и не добрался, сейчас идут его поиски, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «Прорыв».

Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, волосы русые, глаза карие, на лице веснушки.

- На момент исчезновения он был одет в толстовку с капюшоном черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, ветровку темно-серого цвета. С собой у него черный рюкзак, - уточнили в добровольцы.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 13. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба звонить по телефону 8 (343) 356-42-13 или 112. Также вы можете обратиться к поисковикам по номерам 89000440220, 89623165542.