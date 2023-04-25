Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней изменится схема движения трех автобусных маршрутов. Как выяснилось, нововведение будет действовать с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая 2023.

Из-за реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии на улице 2-я Новосибирская по-другому пойдут № 53, 077, 57А.

- Автобусы будут направлены в объезд по улицам 2-я Новосибирская – Умельцев – Городская – Чемпионов. Кроме того, временно отменяются остановки «2-я Новосибирская» в оба направления, «Энерготехникум», - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.