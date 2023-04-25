Под Первоуральском нашли заброшенное кладбище

За этими могилами много лет никто не присматривает. Фото: портал Первоуральск.ЛАЙФ

В поселке Билимбай под Первоуральском на местном кладбище местные жители обратили внимание на множество могил, которые пришли в запустенье. Об этом сообщает портал Первоуральск. ЛАЙФ.

В большинстве случаев речь идет о старых захоронениях, за которыми никто много лет не приглядывает. При этом, большая часть могил на кладбище сейчас находится в нормальном состоянии.

По словам жителей Билимбая, у тех, за чьими захоронениями никто не присматривает, не осталось родственников.

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