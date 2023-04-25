Дети уральских строителей провели грандиозный концерт на сцене ТЮЗа

Фестиваль детских талантов. Фото: «Атомстройкомплекс»

Отчетный концерт фестиваля детского творчества «Город мастеров» состоялся на большой сцене Театра юного зрителя в конце апреля. В нем приняли участие более 150 детей сотрудников крупнейшего застройщика Урала — компании «Атомстройкомплекс».

Фестиваль «Город мастеров» проводится уже в пятнадцатый раз и является важной частью корпоративной культуры компании. Благодаря ему дети учатся достижению поставленных целей, получают уникальный опыт выступления на большой сцене, а еще - видят масштаб и значимость строительной профессии, испытывают гордость за родителей. Площадка для проведения гала-концерта выбрана не случайно: капитальный ремонт Театра юного зрителя выполнила компания «Атомстройкомлекс», в масштабной реконструкции знакового объекта были задействованы практически все службы застройщика.

– Многие участники впервые вышли на сцену много лет назад малышами, а теперь они – настоящие «звездочки» фестиваля, опытные и уверенные в своих силах. 2023 год в России объявлен Годом наставника, поэтому мы внесли некоторые новшества в программу фестиваля – организовали для ребят мастер-классы от ведущих артистов города, состоявшихся профессионалов. Участники «Города мастеров» побывали в настоящей телестудии, взяли уроки у «звездных» педагогов по танцам, рисованию, вокалу, игре на барабанах, – рассказала режиссер фестиваля, заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских.

Корпоративный фестиваль детских талантов не единственное мероприятие, которое «Атомстройкомплекс» проводит для подрастающего поколения. Дети сотрудников вместе с родителями посещают экскурсии по достопримечательностям Урала, участвуют в профориентационных и образовательных проектах.

– «Атомстройкомплекс» – компания, которая поддерживает и транслирует семейные ценности, преемственность опыта поколений, сохранение традиций. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы строительные профессии были уважаемыми, престижными, чтобы юные уральцы видели в строительстве возможность для творческой, профессиональной реализации, получали качественное образование и работали на благо родного города, — говорит директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.