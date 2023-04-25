Премьера фильмов уральских документалистов состоится 27 апреля онлайн

Кадр из фильма "Бутырка"

27 апреля в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документальных фильмов «Бутырка» и «Владимирский Централ», рассказывающих о старейших пенитенциарных учреждениях России.

Оба фильма являются продолжением цикла «История российских тюрем», начатого известным документальным фильмом «Кресты». «Кресты» – первый российский документальный проект, приобретенный для международного показа платформой Netflix. Все три фильма сняты студией «Остров», созданной известным российским кинорежиссером Сергеем Мирошниченко, начинавшим свою карьеру на Свердловской киностудии. Он, а также режиссёр «Крестов» родившаяся в Екатеринбурге Ангелина Голикова (Ашбель) выступили продюсерами «Бутырки» и «Владимирского централа».

Два новых полнометражных документальных фильма посвящены Бутырскому следственному изолятору (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве), известному также как Бутырская тюрьма или «Бутырка», и «Владимирскому централу» (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области) — российской тюрьме для особо опасных преступников в городе Владимир. Режиссеры проекта - Сергей Попов и Юлия Бобкова (студия «Остров»).

Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Как и в «Крестах», тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами и обычаями, философией. Два новых фильма «Истории российских тюрем» — попытка передать атмосферу, царящую за высоким забором с колючей проволокой.

Обе тюрьмы отличаются уникальной архитектурой, а их история связана с историей самой России. Так, например, в «Бутырке» донской казак Емельян Пугачев ожидал своей казни вплоть до 1775 года. Его именем до сих пор названа одна из башен тюремного замка. Среди других заключенных «Бутырки» — Александр Солженицын, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Королев. Съемочная группа фильма посещает следственный изолятор, разделяющий жизнь тех, кто в нем содержится, на «до» и «после». Зрители увидят камеры заключенных, стену памяти жертв репрессий, кабинет, принадлежавший Берии, быт обитателей тюрьмы: от работы на кухне, складе, в библиотеке, мастерских до репетиции спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», совместного просмотра телевизора и проходивших тогда выборов в Госдуму.

Кадр из фильма "Бутырка"

Красной нитью через все фильмы трилогии проходят тема свободы. Можно ли заключенный чувствовать себя свободным? А те, кто работают в тюрьме? А насколько свободны те, кто «на свободе»? Об этих вопросах трилогия «История российских тюрем» предлагает подумать и зрителям.

В 2020 году во время премьеры фильма «Кресты» об известнейшей Петербургской тюрьме С. Мирошниченко признавался, что у него есть желание посвятить одну из серий проекта Екатеринбургскому тюремному замку.

Сергей Мирошниченко, автор сценария, продюсер:

- Это первый в истории документального кино цикл, снятый не только о заключённых, но и о тех, кто там работает. Столь глубокого, в целом, исследования тюремной тематики не было со времен Солженицына, Шаламова. К этой теме обращался Достоевский и Чехов. Этот цикл претендует на серьезные исследования проблемы бытия человека в замкнутом пространстве, наследуя размышлениям о свободе и грехе. Мы покажем, как складывается философия каждого отдельного замка, где как бы накапливаются некая мистическая энергия. Ведь в каждом из мест заключения существуют свои призраки, герои и предатели.

Ангелина Ашман, продюсер:

- В цикле “История российских тюрем” мы объединили несколько направлений документалистики и рассказали об истории самых известных тюрем России в контексте разных ситуаций, поговорили с нынешними заключенными об их опыте ощущения жизни за решеткой, о том, как устроен их быт. Не забыли о философском базисе заключения, ведь в России в разные времена в нем оказывались люди искусства за свои идеи. Мы сняли не просто “киноэкскурсию”, а эссе, которое приглашает зрителей к размышлению.

Юлия Бобкова, режиссер «Владимирского Централа»:

- Сам факт погружения в тюремную тематику, изучение ее внутренних законов и правил оказался для меня вызовом. Я осознала, что это — отдельный мир, в котором нужно быть очень сильной личностью – не важно, являешься ли ты осуждённым или сотрудником. На этапе подготовки к съемкам мы изучали исторические документы и биографии личностей, которые содержались во «Владимирском Централе» в разные годы. Именно воспоминания тех, кто содержался в тюрьме раньше, помогли лучше понять тех, кто содержится там сегодня. Во время съёмок самыми важными моментами стали интервью с осуждёнными за особо тяжкие преступления. Важно было найти контакт, чтобы эти люди доверили нам свои истории и мысли, чувствовали себя уверенно перед камерой. Мы решили показывать их не в камерах, а в абстрактном темном пространстве ( визуальная параллель с живописью Караваджо). Люди, которые поделились не только своими историями , но и философскими размышлениями о современности, стали для меня настоящим открытием. Каждый из героев по-своему уникален. Например, ветерану ФСИН Константину Евсееву в этом году исполнился 101 год.