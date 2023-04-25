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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:07

В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» появится новый фудмаркет

В одном месте соберутся различные кухни мира
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В «Пассаже» запланировано 15 точек, мягкая посадка и небольшая сцена

В «Пассаже» запланировано 15 точек, мягкая посадка и небольшая сцена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» появится новый фудмаркет. По предварительным данным, проект запустят уже этим летом. Обустройством локации займется команда, которая уже открывала Estory в «Гринвиче».

По данным издания 66.RU, в «Пассаже» запланировано 15 точек, мягкая посадка и небольшая сцена.

- Это будет отдельный проект со своей стилистикой, фирменным стилем и дизайном. В нем будет своя идея, которую гости смогут считать с первого взгляда: мягкая посадка, светлое помещение, - заявила директор фудмаркетов Мария Швецова.

В одном месте соберутся различные кухни мира: грузинская, итальянская, азиатская и другие.