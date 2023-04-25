В поселке Прогресс увеличили число спасателей, которые тушат пожар на пилораме

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 57 человек и 14 единиц спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первоуральском поселке Прогресс увеличили число спасателей, которые тушат пожар на пилораме, огонь распространился на площадь в полторы тысячи «квадратов». Изначально к месту происшествия отправили 22 человека и 7 единиц техники.

- МЧС России нарастили группировку сил и средств на месте пожара в поселке Прогресс. В настоящее время в борьбе с огнем задействованы 57 человек и 14 единиц спецтехники, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что участок трассы «Нижняя Синячиха – Ирбит» перекрыли днем 25 апреля из-за бушующего лесного пожара. По данным региональной Госавтоинспекции, автомобилисты временно не смогут попасть на отрезок с 31-го по 35-й километры. Как выяснилось, именно там произошло сильное задымление дороги.