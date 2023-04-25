В Свердловской области поймали 400 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД вышли на охоту за пьяными любителями быстрой езды Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области с 20 по 23 апреля сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Безопасная дорога», во время которой удалось задержать 400 пьяных водителей. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

- Каждый второй задержанный находился за рулем в нетрезвом состоянии, - отмечают в пресс-службе областного ГИБДД.

Для поиска пьяных любителей быстрой езды органы правопорядка использовали метод скрытого патрулирования и патрулирования сельской местности. Водители, которые разъезжают по Свердловской области «под мухой», будут наказаны рублем, а также уголовными сроками; это касается тех, кто садится за руль пьяным не в первый раз.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru