В Свердловской области поймали 400 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД вышли на охоту за пьяными любителями быстрой езды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На дорогах Свердловской области с 20 по 23 апреля сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Безопасная дорога», во время которой удалось задержать 400 пьяных водителей. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.
- Каждый второй задержанный находился за рулем в нетрезвом состоянии, - отмечают в пресс-службе областного ГИБДД.
Для поиска пьяных любителей быстрой езды органы правопорядка использовали метод скрытого патрулирования и патрулирования сельской местности. Водители, которые разъезжают по Свердловской области «под мухой», будут наказаны рублем, а также уголовными сроками; это касается тех, кто садится за руль пьяным не в первый раз.
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