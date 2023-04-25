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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:55

Школьница лично попросила мэра Нового Уренгоя озеленить ее двор

Девочка уже разработала программу «Зеленый Север»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мэр пообещал озеленить двор по улице Интернациональной

Мэр пообещал озеленить двор по улице Интернациональной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьница Агдалия Хасянова побывала на личном приеме у мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова и попросила градоначальника помочь с озеленением двора. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Агдалия учится в школе «Земля родная», она рассказала мэру, что в ее дворе необходимо посадить клевер, рябину и другие растения. Школьница, которая является экоактивисткой, разработала собственную программу «Зеленый Север», чтобы объединить жителей Ямала в общем деле и сделать регион более зеленым.

Воронов пообещал девочке, что ее пожелания в отношении дома №4 по улице Интернациональной будут выполнены. Также мэр Нового Уренгоя пригласил жильцов дома на посадку деревьев.