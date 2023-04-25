Школьница лично попросила мэра Нового Уренгоя озеленить ее двор

Мэр пообещал озеленить двор по улице Интернациональной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьница Агдалия Хасянова побывала на личном приеме у мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова и попросила градоначальника помочь с озеленением двора. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Агдалия учится в школе «Земля родная», она рассказала мэру, что в ее дворе необходимо посадить клевер, рябину и другие растения. Школьница, которая является экоактивисткой, разработала собственную программу «Зеленый Север», чтобы объединить жителей Ямала в общем деле и сделать регион более зеленым.

Воронов пообещал девочке, что ее пожелания в отношении дома №4 по улице Интернациональной будут выполнены. Также мэр Нового Уренгоя пригласил жильцов дома на посадку деревьев.