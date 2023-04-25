У молодого жителя Нижнего Тагила забрали машину за пьяную езду

Стражи порядка поймали мужчину пьяным за рулем в феврале этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле наказали 21-летнего водителя, который не в первый раз попался за рулем в нетрезвом виде. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

У молодого мужчины конфисковали автомобиль ВАЗ, на котором он катался пьяный 21 февраля 2023 года по улице Космонавтов в микрорайоне Выя, а также назначили ему 400 часов обязательных работ.

В январе 2021 года молодой человек уже попадался в нетрезвом виде за рулем. За повторное нарушение на него завели уголовное дело. За руль он не имеет права садиться в ближайшие 2,5 года.