В Екатеринбурге откроют консульство Шри-Ланки

Форум в Екатеринбурге объединил сотни дипломатов со всего мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет подготовка к открытию консульства Шри-Ланки. Об этом на XIII Евразийском экономическом форуме молодежи рассказала посол страны в России Джанила Абейвикрема Лиянаге, передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области, - заявила посол страны 25 апреля 2023 года на площадке форума в Уральском государственном экономической форуме.

Пока дата и место открытия дипломатического ведомства не названы.

Напомним, что XIII Евразийский экономический форум молодежи проводится на площадке Уральского государственного университета в Екатеринбурге с 24 по 28 апреля при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

Форум объединил 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России.