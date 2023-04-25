Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Олега Кинева

Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева, который в 2014 году организовал убийство 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Ходатайство будет рассмотрено тем же судом, но иным составом.
- Постановление Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами. В 2016 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы.
Напомним, убийством бабушки занялся пособник Кинева - Алексей Худоногов. За расправу над женщиной депутат заплатил 100 тысяч рублей. Худоногов отправился на «дело» вместе со специалистом службы безопасности коммерческой организации Андреем Гусевым.
Они убили пенсионерку, а расчлененное тело выбросили на трассе.
Задержать убийц по горячим следам удалось благодаря бдительности подруги Ледовской. Полиция быстро вычислила, что квартира уже переписана на Олега Кинева, и допросила депутата. Экс-слуга народа сознался в организации убийства.
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