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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:42

Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Олега Кинева

Ходатайство будет рассмотрено тем же судом, но иным составом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами

Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева, который в 2014 году организовал убийство 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Ходатайство будет рассмотрено тем же судом, но иным составом.

- Постановление Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами. В 2016 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Напомним, убийством бабушки занялся пособник Кинева - Алексей Худоногов. За расправу над женщиной депутат заплатил 100 тысяч рублей. Худоногов отправился на «дело» вместе со специалистом службы безопасности коммерческой организации Андреем Гусевым.

Они убили пенсионерку, а расчлененное тело выбросили на трассе.

Задержать убийц по горячим следам удалось благодаря бдительности подруги Ледовской. Полиция быстро вычислила, что квартира уже переписана на Олега Кинева, и допросила депутата. Экс-слуга народа сознался в организации убийства.

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