Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Олега Кинева

Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева, который в 2014 году организовал убийство 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Ходатайство будет рассмотрено тем же судом, но иным составом.

- Постановление Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Олег Кинев надеется на замену неотбытого срока принудительными работами. В 2016 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Напомним, убийством бабушки занялся пособник Кинева - Алексей Худоногов. За расправу над женщиной депутат заплатил 100 тысяч рублей. Худоногов отправился на «дело» вместе со специалистом службы безопасности коммерческой организации Андреем Гусевым.

Они убили пенсионерку, а расчлененное тело выбросили на трассе.

Задержать убийц по горячим следам удалось благодаря бдительности подруги Ледовской. Полиция быстро вычислила, что квартира уже переписана на Олега Кинева, и допросила депутата. Экс-слуга народа сознался в организации убийства.

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