В Екатеринбурге полиция вернула пенсионерке 200 тысяч, похищенные два года назад

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 87-летнюю пенсионерку обокрала женщина, представившая соцработником. Она сообщила, что в стране будет проводиться денежная реформа, во время которой старые банкноты будут менять на новые и забрала у нее все накопления - 200 тысяч.

- Злоумышленница подменила купюры на билеты «Банка приколов». При этом пожилая потерпевшая заметила подмену только через пару дней, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские нашли подозреваемую в краже и задержали. Ей оказалась 63-летняя ранее неоднократно судимая жительница Челябинской области. Она признал свою вину, и вернула пенсионерке деньги.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции напоминают пожилым людям, что ни в коем случае нельзя допускать в свой дом незнакомцев, кем бы они не представлялись. Это может привести не только к краже денег, но и к более тяжким преступлениям.

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