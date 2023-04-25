Спасатели освободили закрывшегося в помещении двухлетнего ребенка в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели освободили закрывшегося в помещении в Екатеринбурге двухлетнего ребенка. Все произошло в понедельник, 24 апреля.

- Вчера вечером диспетчеру Уральского регионального поисково-спасательного центра МЧС России поступило тревожное сообщение, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В одном из домов по улице Белинского двухлетний ребенок закрыл за собой сейф-дверь одного из помещений на восьмом этаже.

Спасатели попали в помещение, в котором закрылся малыш, через окошко. Они демонтировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента металлическую решетку, которой оно было закрыто. После этого спасатели открыли дверь и передали ребенка маме. К счастью, с малышом было все в порядке.

- Спасатели рекомендуют внимательно смотреть за своими детьми, не оставляя в зоне доступности опасные предметы, а также способные к самозахлопыванию двери, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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