В Екатеринбурге мужчина украл телефон у охранника железнодорожного вокзала

Подозреваемого в краже задержали в зале ожидания железнодорожного вокзала Фото: УТ МВД России по УрФО

В Екатеринбурге 17 апреля мужчина украл телефон у охранника железнодорожного вокзала. Он проник в комнату отдыха, где сотрудник охраны спал, и стащил с тумбочки мобильный.

- Сумма причиненного ущерба составила около 4 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции провели комплекс оперативных мероприятий, просмотрели видео с камер наблюдения вокзала и установили приметы подозреваемого, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Подозреваемого в краже задержали 22 апреля в зале ожидания железнодорожного вокзала. 47-летнего жителя Пермского края доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский для выяснения обстоятельств.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что продал украденный телефон за 400 рублей, а деньги потратил. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

Транспортные полицейские установили, что задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, а также не один раз привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Кроме того, вскоре он должен предстать перед судом в Пермском крае за другую кражу. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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