В Екатеринбурге завершили поиски родственников мужчины, потерявшего память

Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге волонтеры завершили поиски родственников мужчины, потерявшего память. Полицейские установили его личность.
- Неизвестным оказался Александр Собкало. К сожалению, сам мужчина свои точные данные так и не вспомнил. Установить его личность помогли сотрудники полиции благодаря отдельным деталям, которые Александр смог назвать, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт». - Большое спасибо сотрудникам больницы и полицейским за неравнодушие, проявленное к мужчине, потерявшему память.
Как выяснилось, близких у мужчины не осталось. Сейчас он находится в больнице, дальнейшей его судьбой будут заниматься государственные органы.
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