Парк Маяковского обработают от клещей

25 апреля и следующие два дня после обработки будет нельзя ходить по газонам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского 25 апреля обработают от клещей. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» парка.

- 25 апреля пройдет первый этап обработки от клещей центральной территории парка Маяковского. Во время обработки вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты - продумайте пути обхода заранее, - предупредили горожан.

С 15:00 парк будет открыт. Однако 25 апреля и следующие два дня будет нельзя ходить по газонам, а также не рекомендуется гулять в парке с детьми и выгуливать собак.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2023 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11 336 гектар. По данным на 24 апреля обработано 607,4 гектар, что составило 5,4% от площадей, подлежащих обработке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru