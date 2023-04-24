В Екатеринбурге появится пансионат для престарелых на 246 человек

В центре предусмотрены рекреационные зоны. Фото: «Синара-Девелопмент»

В Екатеринбурге появится пансионат для престарелых. Его строительство завершится уже в 2024 году. Разрешение на реализацию проекта выдала администрация города. Геронтологический центр появится за ТЦ «Мега» в границах улиц Чусовской тракт – Хрустальногорская – Восходящая. Об этом сообщили в пресс-службе «Группа Синара».

- Общая площадь центра, предназначенного для комфортного проживания и социального обслуживания людей преклонного возраста, составит более 17 тысяч квадратных метров. В семиэтажном здании предусмотрены уютные жилые номера, административные и медицинские секторы, многофункциональный зал для мероприятий, просторные холлы, - рассказали в пресс-службе застройщика.

Центр рассчитан на 246 человек. В нем разместятся 48 однокомнатных и 99 двухместных номеров. Также в здании будут индивидуальные террасы. В центре также предусмотрены и рекреационные зоны, такие как библиотека, гимнастическая площадка, сенсорный парк и беседки.

- В центре гостям будут оказывать комплекс услуг по обеспечению профессионального ухода и организации досуга. Подобного учреждения восточнее Москвы нет, а потребность в высококачественном уходе за пожилыми людьми достаточно высокая. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

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