Тагилыч стал инвалидом-спинальником. Фото: «Клякса»

В Нижнем Тагиле нашли расстрелянного кота. Сейчас его лечением занимаются волонтеры. Информация об этом появилась в сообществе БФ помощи травмированным животным «Клякса» во «Вконтакте».

Кота нашли еще 9 апреля. Его назвали Тагилыч. И все эти дни животное находилось в стационаре. В коте нашли две пули. Они находились в позвоночнике.

- Одна из них в спиномозговом канале. Врачи долго взвешивали все «за» и «против» и приняли решение изъять пулю. Была проведена очень сложная и дорогостоящая операция, которая прошла успешно, - рассказали в сообществе.

Коту необходима длительная реабилитация и лечение. Фото: «Клякса»

Сейчас Тагилыч стал инвалидом-спинальником. В ближайшее время станет ясно сможет ли он пойти на поправку или нет. Коту необходима длительная реабилитация и лечение.

Ранее волонтеры «Кляксы» спасли кота, у которого гноилась голова. Изначально животному неправильно оказали помощь из-за чего ему стало только хуже.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru