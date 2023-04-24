На жителя свердловского поселка завели уголовное дело за оскорбление представителя власти

Дело мужчины передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя свердловского поселка Горноуральский завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мужчина публично унизил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранним утром 20 января 58-летний мужчина вместе со своей соседкой начал выпивать спиртное в квартире. Уже днем он вместе с подругой вышел на улицу, где им повстречались сотрудники полиции - начальница и инспектор отделения по делам несовершеннолетних.

- Сотрудники полиции представились, пригласили женщину в опорный пункт для проведения с ней профилактической беседы. Мужчина, услышав, что его соседку приглашают в опорный пункт полиции, разозлился, стал выражать свое недовольство и кричать, - рассказали в ведомстве.

Начальница отделения попросила прекратить нецензурно выражаться. Однако мужчина продолжил оскорблять полицейских. Он публично оскорблял женщину. За это на мужчину завели уголовное дело.

- Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Пригородного судебного района для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.

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