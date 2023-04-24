В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

При опросе мужчина рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские дежурили на улице Циолковского, когда заметили подозрительного прохожего. Во время досмотра у него нашли пакетик с неизвестным веществом.

- Впоследствии эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным уксусной кислоты весом 0,19 грамма. Задержанным оказался безработный и ранее дважды судимый за кражу житель уральской столицы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

При опросе мужчина рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».