Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 17:28

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

Подозрительного мужчину заметили на улице Циолковского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При опросе мужчина рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления

При опросе мужчина рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские дежурили на улице Циолковского, когда заметили подозрительного прохожего. Во время досмотра у него нашли пакетик с неизвестным веществом.

- Впоследствии эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным уксусной кислоты весом 0,19 грамма. Задержанным оказался безработный и ранее дважды судимый за кражу житель уральской столицы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

При опросе мужчина рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».