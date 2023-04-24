Мужчину нашли 24 апреля. Фото: «Прорыв»

На Урале поисковики ищут родственников найденного пожилого мужчины. В поселке Монетный обнаружили 61-летнего свердловчанина. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».

Со слов самого мужчины его зовут Николай Шипицин, и ему 61 год. Нашли мужчину под Березовским, в поселке Монетный 24 апреля.

- На момент обнаружения был одет: футболка синего цвета с логотипом желтого цвета на груди «Детский центр планета». Особые приметы: тату на руках в виде лица и иероглифы, - рассказали в ПО «Прорыв».

Если вы узнали мужчину, то сообщите об этом волонтеру поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Или же вы можете обратиться в МО МВД России «Березовский» по телефону 83436947500.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru