Мужчину нашли 24 апреля. Фото: «Прорыв»
На Урале поисковики ищут родственников найденного пожилого мужчины. В поселке Монетный обнаружили 61-летнего свердловчанина. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».
Со слов самого мужчины его зовут Николай Шипицин, и ему 61 год. Нашли мужчину под Березовским, в поселке Монетный 24 апреля.
- На момент обнаружения был одет: футболка синего цвета с логотипом желтого цвета на груди «Детский центр планета». Особые приметы: тату на руках в виде лица и иероглифы, - рассказали в ПО «Прорыв».
Если вы узнали мужчину, то сообщите об этом волонтеру поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Или же вы можете обратиться в МО МВД России «Березовский» по телефону 83436947500.
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