на молодого человека завели уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге рецидивисту грозит реальный срок за кражу велосипеда. Молодой человек похитил байк, который свердловчанин оставил на улице. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. В отдел полиции обратился екатеринбуржец. Он рассказал, что у него украли велобайк Mongoose, который тот оставил у своего дома на Широкореченской, 49.
- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД г. Екатеринбурга в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали, - рассказали в полиции.
Похитителем оказался безработный 19-летний екатеринбуржец. Ранее парень уже был судим за кражу. Молодого человека доставили в часть для разбирательств. Там он признался, что велосипед продал. На парня возбудили уголовное дело за кражу. Жителю Екатеринбурга грозит реальный срок до пяти лет.
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