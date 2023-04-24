На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали молодого человека из федерального розыска

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале уральской столицы транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Новоуральска, который числился в федеральном розыске. Силовики обратили внимание на подозрительного парня, который прибыл на поезде сообщением «Москва – Екатеринбург».

Во время проверки личности в дежурной части выяснилось, что молодой человек нигде не работает, ранее он уже имел проблемы с законом и был судим за совершение имущественных преступлений и за незаконный оборот наркотиков.

- С 7 апреля текущего года доставленный был объявлен в федеральный розыск МО МВД России «Качканарский» за совершение грабежа. Установлено, что злоумышленник открыто похитил мобильный телефон у несовершеннолетней на детской площадке, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.