На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали молодого человека из федерального розыска

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На железнодорожном вокзале уральской столицы транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Новоуральска, который числился в федеральном розыске. Силовики обратили внимание на подозрительного парня, который прибыл на поезде сообщением «Москва – Екатеринбург».
Во время проверки личности в дежурной части выяснилось, что молодой человек нигде не работает, ранее он уже имел проблемы с законом и был судим за совершение имущественных преступлений и за незаконный оборот наркотиков.
- С 7 апреля текущего года доставленный был объявлен в федеральный розыск МО МВД России «Качканарский» за совершение грабежа. Установлено, что злоумышленник открыто похитил мобильный телефон у несовершеннолетней на детской площадке, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.
В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.