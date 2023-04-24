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НовостиОбщество24 апреля 2023 16:00

В селе Покровское похоронили 41-летнего уральца, погибшего во время спецоперации на Украине

Александр Галицын был мобилизован в октябре прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
У уральца остались сын и дочь. Фото: социальные сети главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова

У уральца остались сын и дочь. Фото: социальные сети главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова

В селе Покровское Горноуральского округа похоронили 41-летнего Александра Галицына, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что мужчина был уроженцем именно этого населенного пункта, окончил местную школу № 10 и отслужил в армии в ракетных войсках стратегического назначения.

- После окончания срочной службы проработал на противопожарной службе более 11 лет. В период с 2015 до 2022 годы работал охранником в частном охранном предприятии, - написал на своей странице в социальных сетях глава ГО Дмитрий Летников.

17 октября прошлого года Александр Галицын был мобилизован и служил артиллеристом. Он погиб в бою 9 апреля в районе Ясиноватая в ДНР. У уральца остались сын и дочь.