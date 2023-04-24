Полицейские во время массовых проверок уделяли внимание как федеральным трассам, так и сельским территориям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области автоинспекторы за четыре дня рейдов задержали 400 нарушителей, большая часть из них садились за руль в нетрезвом виде или без прав. Операцию «Безопасная дорога» проводили с 20 по 23 апреля.

Полицейские во время массовых проверок уделяли внимание как федеральным трассам, так и сельским территориям, применяя метод скрытого патрулирования.

- Всем водителям, задержанным за грубые нарушения ПДД, грозят крупные штрафы, и даже уголовная ответственность – тем, кто сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в поселке Горный Щит пенсионер за рулем отечественной легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Инцидент произошел днем 24 апреля на улице Ленина. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru