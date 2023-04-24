Полицейские во время массовых проверок уделяли внимание как федеральным трассам, так и сельским территориям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области автоинспекторы за четыре дня рейдов задержали 400 нарушителей, большая часть из них садились за руль в нетрезвом виде или без прав. Операцию «Безопасная дорога» проводили с 20 по 23 апреля.
Полицейские во время массовых проверок уделяли внимание как федеральным трассам, так и сельским территориям, применяя метод скрытого патрулирования.
- Всем водителям, задержанным за грубые нарушения ПДД, грозят крупные штрафы, и даже уголовная ответственность – тем, кто сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.
Ранее стало известно, что в поселке Горный Щит пенсионер за рулем отечественной легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Инцидент произошел днем 24 апреля на улице Ленина. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу.
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