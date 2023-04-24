В Екатеринбурге откроется консульство Казахстана

Такими планами поделился представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к лету этого года откроется консульство Казахстана. Такими планами поделился представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов на уральской площадке просветительского марафона «Знание. Первые».

- Несмотря на санкции и нежелание недружественных стран о нашем развитии, эта страна идет на контакт с Россией. И мы интересны для наших потенциальных друзей и потенциальных партнеров, - заявил Александр Харлов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроется консульство Чехии, которое в прошлом году приостановило свою деятельность. Раньше оно находилось по адресу Гоголя, 15. Распоряжение об этом уже подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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