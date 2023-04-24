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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:17

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже больше 800 человек

Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня

Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже больше 800 человек, больше четверти из них – это дети. Причем в региональном Роспотребнадзора отметили, что это на 19% ниже среднего многолетнего уровня.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших - среди жителей Екатеринбурга – 263 человека. В Каменске-Уральском – 90 случаев, Первоуральске – 31, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано три человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - семь человек. В 2023 году в области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11336 га.