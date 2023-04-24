Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй и третьей веток метро

По словам Алексея Орлова, реализация такого дорогостоящего проекта возможна только при поддержке федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга высказался о строительстве второй и третьей веток метро. По словам Алексея Орлова, реализация такого дорогостоящего проекта возможна только при поддержке федерального бюджета

- На сегодняшний день решения о поддержке продолжения строительства метро в Екатеринбурге от федеральных органов власти нет. И в то же время проект наземного метро, который мы реализуем совместно с РЖД, даёт в разы больший объём пассажиропотока, - заявил градоначальник в свежем выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро, а также продлить уже существующую. Городские власти не стали отказываться от плана развития подземки.

Такую идею озвучил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России - 2030: вызовы и действия 2.0».

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