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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:01

Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй и третьей веток метро

Градоначальник отметил, что федеральные власти не заинтересованы в развитии подземки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам Алексея Орлова, реализация такого дорогостоящего проекта возможна только при поддержке федерального бюджета

По словам Алексея Орлова, реализация такого дорогостоящего проекта возможна только при поддержке федерального бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга высказался о строительстве второй и третьей веток метро. По словам Алексея Орлова, реализация такого дорогостоящего проекта возможна только при поддержке федерального бюджета

- На сегодняшний день решения о поддержке продолжения строительства метро в Екатеринбурге от федеральных органов власти нет. И в то же время проект наземного метро, который мы реализуем совместно с РЖД, даёт в разы больший объём пассажиропотока, - заявил градоначальник в свежем выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге к 2045 году могут построить вторую и третью ветки метро, а также продлить уже существующую. Городские власти не стали отказываться от плана развития подземки.

Такую идею озвучил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России - 2030: вызовы и действия 2.0».

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