Фото: пресс-служба СвЖД

К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезда на паровозной тяге «Эшелоны Победы». В этом году с 29 апреля по 23 мая будут курсировать сразу два состава, чтобы с передвижной экспозицией смогли ознакомиться как можно больше жителей регионов. Поезда сделают остановки на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

«Эшелон Победы» – это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».

На открытых железнодорожных платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, будут представлены станки довоенного и военного времени.

Также в одном из эшелонов будет курсировать «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: в нем все желающие смогут передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции.

Во главе «Эшелонов Победы» будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111.

Во время стоянки поездов на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

В городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра встречали «поезда Победы».

Цель проекта «Эшелон Победы» – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД