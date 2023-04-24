В поселке Горный Щит пенсионер за рулем легковушки сбил 10-летнюю девочку

Инцидент произошел днем 24 апреля на улице Ленина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В поселке Горный Щит пенсионер за рулем отечественной легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Инцидент произошел днем 24 апреля на улице Ленина.
Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 двигался в сторону улицы Буденного.
- Установлено, что за рулем легковушки находился 74-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он рассказал, что перед пешеходником со двора задним ходом выезжала «Газель», - уточнили отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водитель утверждает, что при объезде не увидел пешехода, после чего попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.
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