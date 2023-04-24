Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы в Махачкалу из Екатеринбурга

В летний сезон к Каспийскому морю будут летать до 11 рейсов в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в Махачкалу увеличится количество рейсов: авиакомпания Nordwind с 30 апреля запускает прямое авиасообщение между городами. В столицу Дагестана будут летать лайнеры Boeing 737-800.

- Вылеты запланированы дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Отправления из Екатеринбурга запланированы в пятницу в 05.20, в воскресенье – в 17.35, прибытие в Махачкалу – в 06.25 и 18.40 соответственно. Указано местное время, - уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, в летний сезон к Каспийскому морю будут летать до 11 рейсов в неделю: также туда отправятся «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Ранее стало известно, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово задержался вылет самолета в Москву более чем на 12 часов. Рейс SU-1437 авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться в Шереметьево еще в 08:20, но его несколько раз откладывали.

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