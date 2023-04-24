В Нижнем Тагиле дорожники до конца года закроют движение по улице Октябрьской Революции

Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать с 26 апреля по 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дорожники до конца года закроют движение транспорта по улице Октябрьской Революции. Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать с 26 апреля по 30 декабря.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж» в срок до 26 апреля необходимо установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной Управлением городского хозяйства схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении, которое подписал глава города.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина. Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 июня на участке от Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина.

Закрытие этого отрезка связано с реконструкцией данных улиц. Движение транспорта будет организовано по улице Народной Воли.

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