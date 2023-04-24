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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:47

В Нижнем Тагиле дорожники до конца года закроют движение по улице Октябрьской Революции

Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать до 30 декабря
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать с 26 апреля по 30 декабря

Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать с 26 апреля по 30 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дорожники до конца года закроют движение транспорта по улице Октябрьской Революции. Ограничения на участке от Газетной до Циолковского будут действовать с 26 апреля по 30 декабря.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж» в срок до 26 апреля необходимо установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной Управлением городского хозяйства схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении, которое подписал глава города.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина. Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 июня на участке от Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина.

Закрытие этого отрезка связано с реконструкцией данных улиц. Движение транспорта будет организовано по улице Народной Воли.

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