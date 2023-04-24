В Екатеринбурге пройдет первая ночная репетиция парада Победы

Движение транспорта закроют с 20:00 25 апреля и до 04:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26 апреля пройдет первая ночная репетиция парада Победы, ради этого будут перекрыты центральные улицы уральской столицы. Движение транспорта закроют с 20:00 25 апреля и до 04:00.

Так, автомобилисты не смогут попасть на проспект Ленина, улицу 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского.

- В таком же режиме пройдут тренировки в ночь с 28 на 29 апреля. Также в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по главным улицам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также генеральная репетиция пройдет 7 мая: те же улицы будут закрыты в дневное время суток: с 05:00 до 12:00. Кроме того, во время тренировок военных запретят парковку на площади 1905 года.

- Власти призывают быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее, - добавили в администрации.

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