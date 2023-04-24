Шорт-лист в мэрии сформировали еще в конце прошлого года по предложениям от горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

За благоустройство парка «Уралмаш» проголосовали почти 14 тысяч человек. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.

- На пятки наступает парк Чкалова больше 6 тысяч голосов и парк 50-летия ВЛКСМ - более 4 тысяч, написал Алексей Вихарев. - До конца голосования еще больше месяца, и все может измениться.

Напомним, голосование продлится до 15 апреля. В списке претендентов Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и Парк имени Ф. Энгельса. Этот шорт-лист в мэрии сформировали еще в конце прошлого года по предложениям от горожан.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru