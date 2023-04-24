РМК разрешили продолжить строительство музея оружия в Екатеринбурге

Эскиз музея оружия 2022 года Фото: пресс-служба РМК

Строительной корпорации «Даймонда Билдинг», которая принадлежит Русской медной компании, разрешили продолжить строительство музея оружия, который должен появиться рядом с штаб-квартирой компании в самом центре Екатеринбурга.

Согласно акту, опубликованному на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, компания получила положительное заключение от историко-культурной экспертизы.

Она показала, что строительство музея не затронет культурный слой в районе улиц Горького - Карла Маркса - Гоголя и Энгельса, где ранее были найдены остатки бань, монет и других предметов XVIII-XIX.

- Вся коллекция формировалась на протяжении 20 лет и теперь насчитывает более 1600 предметов, в числе которых единственные в своем роде экземпляры. Это не просто образцы оружейного искусства, собранные по всему миру, - рассказывали ранее «КП-Екатеринбург» в пресс-службе РМК.

Напомним, ранее Русская медная компания решила отменить презентацию музея оружия. Причиной для такого решения стала политическая ситуация в мире.

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