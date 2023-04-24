Ксения Непогодина ударила мужчину в плечо ножом, а потом подожгла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд приговорил к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы жительницу Екатеринбурга Ксению Непогодину. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При этом изначально ее обвиняли в убийстве совершенного с особой жестокостью, общеопасным способом.

- Также суд взыскал с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, - сообщили в областном суде.

Отмечается, что Непогодина подожгла собутыльника ночью 6 августа прошлого года. Сначала она ударила мужчину ножом, а потом облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой.

- В результате пострадавшему были причинены термические ожоги, с которыми он в последующем был доставлен в больницу. Однако спасти его жизнь не удалось: от полученных травм он скончался спустя более месяца после данного криминального инцидента, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции заявили, что Непогодина ополчилась на собутыльника после того, как он стал оказывать ей знаки внимания.

- Как оказалось, нетрезвый мужчина начал оказывать ей знаки внимания, что ей очень не понравилось. В ответ на назойливые ухаживания женщина ударила кавалера ножом, а потом поступила ещё более жестоко. Несмотря на то, что фигурантка сама потушила огонь, это не умаляет её ответственности за содеянное, - пояснили в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что 17 апреля на Вторчермете мужчина задушил 36-летнюю сожительницу.