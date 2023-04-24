«Золотое Яблоко» отсудило у сети постаматов 219 млн

Представители «Золотого яблока» обратились в суд, когда PickPoint накопили долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Золотое Яблоко» отсудило у сети постаматов 219 миллионов. PickPoint задолжала уральской компании деньги ее клиентов.

По решению Арбитражного суда Свердловской области сеть постаматов должна выплатить около 201 миллионов рублей основного долга, а также почти 18 миллионов рублей пени.

В 2020 году «Золотое яблоко» договорились с PickPoint, что сеть постаматов будет принимать платежи от физических лиц и передавать их компании. Затем, в октябре 2022 года выяснилось, что представители PickPoint задолжали «Золотому яблоку» 307 миллионов рублей. После этого уральская компания обратилась в суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru