«Золотое Яблоко» отсудило у сети постаматов 219 млн

Представители «Золотого яблока» обратились в суд, когда PickPoint накопили долг
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Золотое Яблоко» отсудило у сети постаматов 219 миллионов. PickPoint задолжала уральской компании деньги ее клиентов.
По решению Арбитражного суда Свердловской области сеть постаматов должна выплатить около 201 миллионов рублей основного долга, а также почти 18 миллионов рублей пени.
В 2020 году «Золотое яблоко» договорились с PickPoint, что сеть постаматов будет принимать платежи от физических лиц и передавать их компании. Затем, в октябре 2022 года выяснилось, что представители PickPoint задолжали «Золотому яблоку» 307 миллионов рублей. После этого уральская компания обратилась в суд.
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